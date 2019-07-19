Мощный циклон ждут в Амурской области

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В Амурской области в ближайшие дни погоду будет определять мощный циклон. В регионе пройдут очень сильные дожди. Непогода ожидается 20, 21 и 22 июля, возможно, и в ночь на 23 июля. Особенно сложная обстановка ожидается в Сковородинском районе.

«Мы ожидаем выхода мощного циклона, который ухудшит погодные условия. Дожди будут идти в большинстве районов области, разной интенсивности. 20 июля – местами по северным районам ждем сильные ливни и очень сильные дожди. (…) Дальше зона сильных осадков распространится по всей области», – сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре.

По информации портала «Метеовести», активный циклон, который накануне кружил над Тайванем, в ближайшие дни будет продвигаться к Дальнему Востоку. Он станет причиной резкого ухудшения погоды в том числе и в Приамурье.

В субботу тропический циклон ещё будет набирать силу в южной акватории Японского моря. В то же время аномальные ливни до 20-30 миллиметров в сутки начнутся на западе Амурской области, востоке Бурятии и в Забайкалье. Сильные дожди принесет и другой вихрь, который сейчас только формируется над Восточной Монголией. Но это будет только начало ненастья.

В воскресенье тайфун «Данас» доберется до юга Приморья. Он обрушит на Владивосток до 70 миллиметров осадков. Его продвижение будет сопровождаться почти ураганным ветром с порывами до 25-30 метров в секунду.

Вторжение тропического вихря усилит монгольский циклон. Зона экстремальных осадков сместится на 400 километров к северо-востоку – под ударом стихии окажутся восток Забайкалья и большая часть Амурской области, где выльется около 30 миллиметров осадков.

Но, по предварительным прогнозам, больше всего проблем непогода доставит жителям Сковородинского района – здесь за сутки прогнозируется до 63, а в сумме за воскресенье-понедельник – около 100 миллиметров осадков, что грозит наводнением.

В Благовещенске в субботу и воскресенье зарядят обложные дожди. Но пик непогоды придется на понедельник и вторник: похолодает до плюс 19…22. На город, по предварительным оценкам, в сумме выльется более 120 миллиметров осадков.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает всем жителям и гостям Приамурья о необходимости соблюдения мер личной безопасности: на время непогоды следует воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов; при движении по дорогам внутри населенных пунктов и на трассах региона водителям необходимо соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, соблюдать дистанцию; пешеходам требуется соблюдать предельную осторожность при пересечении дорог, не перебегать дорогу в неположенных местах; жителям частных подворий, расположенных в низинах и вблизи рек, следует заблаговременно принять меры по сохранению личного имущества; рыбакам и охотникам на время непогоды не выходить в лес и на водные объекты; предпринять меры для укрепления слабо закрепленных конструкций, кровельного покрытия; туристическим группам следует воздержаться от выхода на маршруты или сделать остановку в населенных пунктах до окончания неблагоприятных метеоусловий.

В случае возникновения нештатных ситуаций звоните: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

Антон Остапенко, начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области