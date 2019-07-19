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19июля
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сегодня, 12:05 2

Многие жители Благовещенска ночью остались без интернета

Многие жители Благовещенска ночью остались без интернета
Фото: pixabay.com

Жители Благовещенска этой ночью остались без интернета и цифрового телевидения. Из-за погодных условий произошел перебой в электроснабжении центрального узла сети оператора «Телевокс».

Аварию зафиксировали 19 июля в 2:13. Без доступа в интернет оказались около 20 тысяч благовещенских абонентов «Телевокс». Электроснабжение было восстановлено примерно в 11:25.

Как пояснили в компании, в одном из зданий подтопило подвал, из-за этого было отключено электроснабжение. В настоящее время доступ в интернет абонентам вернули.

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#происшествия #связь

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Ждём роста рождаемости в апреле 2020

  • Myxira

    Myxira
    4 минуты назад

    Ну так опять мощные дожди обещают, насос "Малыш" прикупите, что ли Так-то, в дождь сидеть без интернета грустно...

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