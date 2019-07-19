Многие жители Благовещенска ночью остались без интернета

Жители Благовещенска этой ночью остались без интернета и цифрового телевидения. Из-за погодных условий произошел перебой в электроснабжении центрального узла сети оператора «Телевокс».

Аварию зафиксировали 19 июля в 2:13. Без доступа в интернет оказались около 20 тысяч благовещенских абонентов «Телевокс». Электроснабжение было восстановлено примерно в 11:25.

Как пояснили в компании, в одном из зданий подтопило подвал, из-за этого было отключено электроснабжение. В настоящее время доступ в интернет абонентам вернули.