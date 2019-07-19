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19июля
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Китайцев решили отучить плеваться и обнажать живот

Китайцев решили отучить плеваться и обнажать живот
Фото: cs11.pikabu.ru

В Китае идет активная кампания, направленная на улучшение манер и облагораживание внешнего облика населения. Многих туристов, впервые оказавшихся в Поднебесной, местные нравы часто шокируют.

В качестве примера «Российская газета» приводит борьбу с так называемыми пекинскими бикини. В жару китайские мужчины имеют обыкновение закатывать майку, обнажая живот – считается, что в таком виде им не так жарко. Причем это модно практически по всей стране. За подобное «нецивилизованное поведение» власти мегаполисов Тяньцзинь, Шэньянь, Цзинан ввели штрафы от 50 до 200 юаней (400-1 800 рублей). Правда, насколько массово применяются эти штрафы, неясно. Но есть сведения, что еще в мае мужчину, пришедшего в супермаркет Тяньцзиня за покупками без майки, оштрафовали на 50 юаней.

Власти стараются не только штрафовать сограждан, но и стыдить их. В провинции Хэбэй запустили мини-фильм, который крутят на рекламных экранах: девушка привела молодого человека знакомиться с отцом. Отец в это время сидел в парке с товарищами, голый до пояса. Увидев такую картину, молодой человек отказался знакомиться, заявив девушке: «Это твой отец? Он нецивилизован!». А в Цзинане власти назвали пожилых мужчин, ходящих с голыми животами, «бандитами, бросающими тень на имидж города».

Власти Цзинаня разработали целую программу на лето, чтобы приучить жителей к хорошим манерам. Население призывают не плевать на улицах, не мусорить, воздержаться от отправления естественных потребностей вне туалетов, курить только в отведенных местах, аккуратно парковаться, «выгуливать собак цивилизованно» и, разумеется, прилично одеваться.

Многие вещи, пришедшие в Китай из-за рубежа, оказались незнакомы местным жителям. Китайцы не обращали внимания на свой внешний вид, пока к ним не стали массово ездить иностранцы, а сами они не начали выезжать за рубеж, пояснил руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. Теперь же государство всеми силами хочет сформировать положительный образ гражданина КНР.

Правда, некоторые странности в поведении и одежде происходят из традиционной китайской философии, говорит специалист. Например голый живот и приспускание брюк помогают напитать энергией нижний и средний центры энергии (даньтянь) в человеческом теле.

«Манеры поведения, свойственные многим в Китае, имеют различное происхождение. Поэтому надо различать низкий уровень культуры и приверженность обычаям. Скажем, привычка плеваться берет начало в традиционной китайской медицине, которая считает, что держать мокроту в себе вредно», – рассказывает специалист по Китаю Александр Федин.

А манера мусорить при приеме пищи, кидая на землю все ненужное, связано с очень большим количеством обслуживающего персонала, который обязательно уберет весь мусор, пояснил Федин. То же касается и привычки, шокирующей иностранцев, – есть громко, чавкая и причмокивая. Это, по китайским традициям, дань уважения повару, способ показать, насколько вкусна еда.

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#Китай

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