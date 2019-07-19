Экс-участник шоу «Дом 2» выпал из окна и разбился

17 июля из окна выпал известный украинский ведущий и экс участник популярного в России шоу «Дом 2» 29-летний Евгений Щербаков. Трагедия произошла в Одессе около семи часов утра. Мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 17 этаже.

На место трагедии сразу же приехала скорая помощь, но спасти Щербакова не удалось. По словам очевидцев, смерть очень странная и произошла при загадочных обстоятельствах.

Новость вызвала шок у многочисленных поклонников Евгения. Он известен еще со времен участия в КВН, также парень в одно время был участником популярного проекта «Дом 2». Засветился Щербаков и в таких шоу, как «Импровизация ведущих», «Прожарка» и многих других.

На странице звезды в Инстаграме поклонники оставляют многочисленные комментарии. Но вместе с проявлениями скорби подписчики обсуждают странный пост Евгения, который тот сделал накануне гибели в своем Телеграм-канале.

«Не знаю, что именно, но что-то точно ждет меня 17 июля. Возможно, в 7:50. Я не случайно родился здесь и сейчас. Случайности бывают только в игровых автоматах, в природе случайностей не бывает. Все так, как должно быть», – написал Щербаков.

Слова шоумена поразили фанатов. «Почему родные не разглядели, что творится у него внутри. Человек на сцене может быть самым жизнерадостным, но никто не знает, с какими мыслями он засыпает», «У меня шок... Это что спланированное самоубийство?», «Ему нужна была помощь...», – пишут в комментариях его подписчики.

О своей личной жизни Евгений рассказывал мало. Известно, что в детстве отец был тираном и издевался над ним и матерью.

Но преодолев детские комплексы, Евгений вырос жизнерадостным и целеустремленным. Он постоянно играл в КВН, был душой компании. Уже став известным, Щербаков стал много путешествовать и никогда не сидел на месте.

Источники сообщают, что ведущий не состоял в отношениях и был довольно одинок. После смерти звезды его бывшая девушка Алена написала на своей странице в Инстаграме, как недавно общалась с экс-бойфрендом, и он рассказывал, что знает, как он погибнет.

Официальная причина смерти Евгения Щербакова пока не сообщается. По факту гибели возбуждено уголовное дело, сообщает StarHit.

В 2018 году при схожих обстоятельствах погибла Анастасия Тарасюк, экс-участница телешоу «Дом 2». Она выпала из окна квартиры на 19 этаже, которую недавно сняла.