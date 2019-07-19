Три человека пострадали при опрокидывании внедорожника в Приамурье

Рано утром 19 июля в Амурской области на трассе произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Участником аварии стал один автомобиль – внедорожник Toyota Hilux Surf.

19 июля в 04:26 на 63 километре автодороги Благовещенск – Бибиково водитель, управляя Toyota Hilux Surf, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением. Произошел съезд с проезжей части, опрокидывание авто. В результате травмированы водитель и два пассажира, один из которых – несовершеннолетний 2002 года рождения.

Все обстоятельства этого ДТП предстоит установить Госавтоинспекции, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.