В Благовещенске легковушка сбила взрослого и ребенка

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Вечером 18 июля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадали взрослый и ребенок. На них совершил наезд легковой автомобиль.

Это случилось в 18:49 в районе дома № 151 по улице Ленина. Водитель машины Toyota Probox сбил двух пешеходов – 1985 и 2006 годов рождения. Люди переходили проезжую часть в неустановленном месте, перед близко движущимся автомобилем. В результате они получили травмы.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ведомства.