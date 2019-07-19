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19июля
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В Благовещенске легковушка сбила взрослого и ребенка

В Благовещенске легковушка сбила взрослого и ребенка
Фото: Амур.инфо

Вечером 18 июля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадали взрослый и ребенок. На них совершил наезд легковой автомобиль.

Это случилось в 18:49 в районе дома № 151 по улице Ленина. Водитель машины Toyota Probox сбил двух пешеходов – 1985 и 2006 годов рождения. Люди переходили проезжую часть в неустановленном месте, перед близко движущимся автомобилем. В результате они получили травмы.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ведомства.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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