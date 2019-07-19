Подтопленное жилье в Благовещенске обследует специальная комиссия

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске начала работать комиссия по обследованию жилья, пострадавшего в результате ЧС. В состав комиссии входят специалисты управления ЖКХ, управления ГО и ЧС, архивного и жилищного центра, управления капитального строительства. Сотрудники выезжают и оценивают, насколько пострадали дома в Благовещенске от сильного дождя.

Заявления на проведение обследования жители Благовещенска могут подать в администрацию по адресу: Ленина, 133, кабинет 106 с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Заявления на предоставление социальной помощи принимают в управлении социальной защиты населения по адресу: Благовещенск, ул. Северная, 186, кабинет 101 и 102, со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00.

На прием можно записаться заранее по телефонам: 225-841, 225-842, 225-843 или через сайт управления uszn-blag.amurobl.ru в разделе «интернет-приемная». Также в администрации Благовещенска поясняют, что можно подавать заявки на откачку воды в круглосуточном режиме по телефону ЕДДС города: 202-112 и по телефону: 993-218.

Как сообщало Амур.инфо, в результате прошедшего в ночь с 16 на 17 июля сильного ливня улицы Благовещенска, жилые дома, магазины и социальные учреждения подтопило. В городе был объявлен режим ЧС.