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19июля
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сегодня, 11:09 1

Вслед за Благовещенском режим ЧС ввели в селах Благовещенского района

Вслед за Благовещенском режим ЧС ввели в селах Благовещенского района
Фото: Амур.инфо

С 17 июля режим ЧС действует в двух селах Благовещенского района – Чигири и Кантон-Коммуна. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил районный глава Евгений Седых.

«Режим ЧС введен с 18 часов 17 июля. В результате опасного явления – сильный дождь – повреждены дороги в селе Чигири и в селе Кантон-Коммуна. В виду этого было принято решение на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям ввести режим ЧС и начать проводить аварийно-восстановительные работы на этих дорогах», – рассказал Евгений Александрович.

По его словам, с 17 июля в Чигирях и Кантон-Коммуне на восстановлении дорог работают люди и техника. В остальных селах Благовещенского района ситуация в норме.

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске режим ЧС действует с 15:00 17 июля.

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#погода #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Гладстоун

    Гладстоун
    24 минуты назад

    солнышко светит-можно и ЧС вводить

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