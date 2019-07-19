Вслед за Благовещенском режим ЧС ввели в селах Благовещенского района

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С 17 июля режим ЧС действует в двух селах Благовещенского района – Чигири и Кантон-Коммуна. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил районный глава Евгений Седых.

«Режим ЧС введен с 18 часов 17 июля. В результате опасного явления – сильный дождь – повреждены дороги в селе Чигири и в селе Кантон-Коммуна. В виду этого было принято решение на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям ввести режим ЧС и начать проводить аварийно-восстановительные работы на этих дорогах», – рассказал Евгений Александрович.

По его словам, с 17 июля в Чигирях и Кантон-Коммуне на восстановлении дорог работают люди и техника. В остальных селах Благовещенского района ситуация в норме.

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске режим ЧС действует с 15:00 17 июля.