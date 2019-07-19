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19июля
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сегодня, 11:23 1

После сильного ливня частично разрушилась велодорожка за Благовещенском (видео)

После сильного ливня частично разрушилась велодорожка за Благовещенском (видео)
Фото: скриншот видео

В редакцию Амур.инфо благовещенец прислал видео, снятое за городом на Новотроицком шоссе. На нем запечатлена пострадавшая после сильного ливня велодорожка. По словам горожанина, частичное разрушение произошло на участке примерно в восьми километрах от города – в районе поворота на картодром.

Благовещенец часто катается по этой велодорожке на велосипеде. Он отметил, что этот участок еще и не освещен, что может быть опасно в темное время суток.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что в городском управлении капитального строительства знают о ситуации и на частично разрушенный участок уже выехали специалисты.

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#природа #происшествия

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Комментарии
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  • Гладстоун

    Гладстоун
    18 минут назад

    на соплях делали

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