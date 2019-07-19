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19июля
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сегодня, 10:30 6

Юрий Трутнев: ДФО для преодоления миграции нужно 2 триллиона рублей

Юрий Трутнев: ДФО для преодоления миграции нужно 2 триллиона рублей
Фото: dfo.gov.ru

Отток населения на Дальнем Востоке сохраняется, остановить его можно, подняв уровень жизни выше среднероссийского. На эти цели необходимо направить 2 триллиона рублей, убежден полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«Миграция на Дальнем Востоке продолжается, она снизилась в два раза после того, как мы начали работать, но она существует. Чтобы преодолеть это, необходимо выровнять условия жизни. Стоимость этого могу назвать уверенно, стоит это два с небольшим триллиона рублей», – цитирует Трутнева ТАСС.

Он отметил: люди уезжают потому, что их не устраивают здравоохранение, образование, возможно, инфраструктура городов, по этим направлениям необходимо активно работать. «Все эти предложения находятся внутри национальной программы развития Дальнего Востока. Мы уже начали ее обсуждение в правительстве, будем дальше стараться, чтобы она стала живой», – сказал полпред.

Программа развития Дальнего Востока должна быть утверждена в сентябре, ее проект предусматривает повышение качества жизни в макрорегионе до уровня выше среднероссийского. Программа, рассчитанная на период до 2025 года, разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект национальной программы в конце мая был передан в правительство РФ. Документ состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура и социальный блок.

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#Дальний Восток #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Гладстоун

    Гладстоун
    1 час назад

    сплошная говорильня без результатов

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    каждому?

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    58 минут назад

    Чтобы народ не уезжал нужно в ДВ вливать деньги как в Чечню, но для этого нужен лидер как в Чечне.

  • nerro

    nerro
    55 минут назад

    годовой бюджет Москвы 2,3 триллиона рублей.

  • Nikodim

    Nikodim
    37 минут назад

    Эти высокие начальники ещё за пределы больших городов не выезжали. Там только деньгами уже не поможешь. Население за последнее время деградирует. Нужно пару поколений на новых дрожжах воспитать, тогда ещё толк будет. А так разнесут все что им сделали и нет 2 триллиона. Да и в целом на Дв нужно кроме этих 2-х ещё 2 в культуру и образование вложить, причём упорно и методично лет 25, тогда что то изменится. А так только растащат эти триллионы на ярды и все.

  • OB-1

    OB-1
    32 минуты назад

    огромные деньги конечно нужны(( хорошо, что государственные люди это понимают.

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