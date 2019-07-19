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19июля
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Рейтинг самых цитируемых СМИ Дальнего Востока возглавило Амур.инфо

Рейтинг самых цитируемых СМИ Дальнего Востока возглавило Амур.инфо
Фото: Амур.инфо

Амур.инфо возглавило рейтинг самых цитируемых СМИ Дальнего Востока. Исследование за май 2019 года провели специалисты Brand Analytics специально для проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер». Компания впервые опубликовала рейтинги самых цитируемых в русскоязычных соцмедиа СМИ ДФО.

Эксперты представили топ-20 самых виральных изданий ДФО и отдельно топ-5 СМИ по каждому субъекту Дальнего Востока.

Топ-20 самых цитируемых СМИ ДФО за май 2019 года возглавило ИА «Амур.инфо». На материалы агентства пользователи соцмедиа сослались 17,2 тысячи раз. На втором и третьем местах – средства массовой информации Приморья. У сайта «ОТВ-Прим» индекс цитируемости – 13 901, у ИА PrimaMedia – 10 057.

В целом в топ-20 попали 9 информагентств, 8 онлайн-СМИ и 3 сетевых представительства телеканалов.

Скриншот: Brand Analytics

По совокупному цитированию приморские издания лидируют. Они занимают 5 из 20 позиций рейтинга (41 тысяча ссылок). На втором месте – СМИ Амурской области с общим результатом – 32 тысячи ссылок.

Топ-5 СМИ Амурской области возглавляет Амур.инфо (17 246). На втором месте – ИА «Порт Амур» (7 912), на третьем – 2×2.su (6 734). Четвертая позиция у Амурской службы новостей – 3 789, замыкает пятерку лидеров издание из Свободного «Зейские огни» (2 620).

Скриншот: Brand Analytics

Рейтинги были рассчитаны по методике, используемой Brand Analytics для подготовки ежемесячных топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов и топ-платформ.

«Виральность контента в социальных медиа – один из ключевых показателей влияния медиаресурса на социум, индикатор интереса общества к медиаплощадкам и их контенту. Метрикой виральности источника является Индекс цитируемости, который равен числу ссылок (цитирований) на источник, опубликованных пользователями в соцмедиа за месяц», – поясняется на сайте компании Brand Analytics.

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#СМИ

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