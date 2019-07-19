В июне-июле пограничники несколько раз спасали амурчан на Зее

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В июне-июле сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области несколько раз помогали амурчанам на реке Зее. Помощь требовалась пассажирам катеров – суда выходили из строя.

16 июня сотрудники управления на пограничном сторожевом корабле «Ураган» оказали помощь гражданскому катеру, на борту которого находилось 5 человек. Судно вышло из строя на Зее. Специалисты устранили неисправность на месте, после чего катер своим ходом ушел вверх по реке.

22 июня на втором километре Зеи с пограничного сторожевого корабля «Василий Поярков» был обнаружен катер, сплавляющийся вниз по реке. На борту находились трое взрослых и трое детей, которые подавали визуальный сигнал о помощи. В ходе осмотра было установлено, что у судна вышел из строя двигатель. Его отбуксировали на левый берег в поселок Зазейский.

4 июля с пограничного сторожевого корабля «Василий Поярков» был обнаружен катер, сплавляющийся вниз по Зее, с которого подавали визуальный сигнал о помощи. На борту находились двое взрослых и двое детей. Катер хода не имел: так же, как и в предыдущем случае, сломался двигатель. Сотрудники пограничного управления доставили его в затон для ремонта.

7 июля для воспрепятствования выхода на пограничную реку Амур был остановлен в районе поселка Зазейский катер, который шел сплавом с работающим двигателем. На борту находилось 4 человека. Со слов владельца катера, из-за тумана они потеряли ориентировку на реке. После предварительного разбирательства судно сопроводили до затона.

14 июля сотрудниками с пограничного сторожевого корабля «80 лет КДВРУ» на первом километре Зеи был обнаружен катер, не имеющий хода, с которого владелец подавал сигнал бедствия. Своевременными действиями ему оказали помощь, а затем отбуксировали в затон, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

Ведомство напоминает жителям приграничья о необходимости соблюдения правил нахождения на воде, мер безопасности при использовании маломерных судов, в том числе и в условиях повышения уровня рек Амур и Зея.