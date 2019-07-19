Леди Гага устроила вечеринку назло хейтерам из России

Американская певица Леди Гага устроила вечеринку в Калифорнии после атаки россиян. Артистка организовала мероприятие в честь запуска собственного бренда косметики Haus Laboratories.

Выпуск собственной косметики Гага решила запустить весной, а старт продаж начинается в июле.

Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля.

Ранее россияне в Инстаграме запустили флешмоб в аккаунте Гаги после слухов о ее отношениях с актером Брэдли Купером. Несколько недель назад он расстался с моделью Ириной Шейк. В комментариях россияне требовали справедливости для россиянки Шейк, публиковали объявления и делились лайфхаками.

13 июля стало известно, что Леди Гага, которая снималась вместе с Купером в фильме «Звезда родилась», переехала к артисту и живет с ним уже около месяца. Известно, что роман между артистами начался еще во время съемок, сообщает «Лента.ру».