Заключенных начнут переводить в тюрьмы ближе к дому: обзор прессы

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В РФ подорожает пальмовое масло; высокая зарплата не зависит от образования; в Алтайском крае обокрали путешественника. О чем пишут газеты, рассказал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

На страницах сегодняшней «Российской газеты» пишут о том, что пальмовое масло подорожает на радость ценителям полезных продуктов. Суть в том, что для производителей этого масла отменяют налоговые льготы, оно, естественно, подорожает, его станут меньше покупать и добавлять в выпускаемые у нас продукты, продукты станут полезнее, нация здоровее. Такая вот логика у правительства. Вопрос лишь в том, что помешает нашим производителям добавлять в выпускаемые у нас продукты подорожавшее пальмовое масло?

Вам статья

Еще я с интересом прочел о том, что заключенных, находящихся в местах отдаленных, скоро начнут переводить в тюрьмы поближе к месту жительства: это даст им возможность вернуться к нормальной жизни. Но это коснется не всех. Ну, дай бог, дай бог.

А еще – уже в другом, понятно, материале – рассказывается, что высокая зарплата, согласно мнению 70 % россиян, не зависит от образования. Подивившись тому, что так много россиян плохо относятся к образованию и порадовавшись успехам тех, кто образование губит, с удовольствием прочитал рассуждения замечательного журналиста Юрия Лепского об изобретении Сэмюэля Кольта. Речь о револьвере и уравнении прав.

Также в номере

И еще, на что стоит обратить внимание (исхожу из того, что большое интервью с Андреем Кончаловским вы прочтете и без меня), на статью «Спор о животе». В ней говорится о том, что китайские власти решили всерьез заняться внешним обликом населения и его манерами. Отныне китайцам под страхом не просто больших – огромных – штрафов запретят плеваться в людных местах, закатывать в жару майки, обнажая живот, громко (извините) отрыгивать, появляться в общественных местах без верхней одежды или в пижамах (!), даже если эти пижамы очень дорогие. Еще там про «цивилизованный» выгул собак, про отправление естественных потребностей прямо на улице, разбрасывать вокруг себя мусор во время приема пищи, чавкать и т.д. и т.д. И если китайцы начнут массово следовать новым ветрам в законоуложении, то, получается, страна лишится своего экзотического имиджа.

Полный абзац

Далее «Российская газета-Неделя», на страницах которой я нашел небольшую заметку о том, как в Алтайском крае обокрали путешественника. Не просто путешественника, а нашего, российского путешественника. Он уже год бродит по стране, преодолел пешком более 7 000 километров, посетил 800 населенных пунктов. И вот на привале возле городка Камень-на-Оби он спрятал в траве рюкзак и пошел в город позавтракать. А в это время кто-то рюкзак и умыкнул. Хорошо хоть деньги у путешественника (его фамилия Шарашкин) были с собой, расплатиться за еду хватило. А палатка и – самое главное – дневники пропали.

Читал я про русского путешественника и думал: а действительно ли русский? А потом подумал, а может, и русский. Но со справкой из специализированного лечебного заведения.

Также в номере

А еще здесь есть публикация, в которой исследуется вопрос: кормить в городах голубей или уничтожать. Рассказывается, как борются с нашествием пернатых лентяев в разных странах и городах. Например, можно разводить хищных птиц – ястребов, сапсанов – они успешно санитарят людные места. Но с другой стороны желудки хищников не бездонны. Еще устанавливают акустические системы, издающие крики хищников (впрочем, голуби к ним быстро привыкают). А в Лондоне просто штрафуют за кормление. 200 фунтов стерлингов – и вся недолга! И это на первый раз. Во второй – в пять раз больше. Зато и памятники без обгаженных голов, и одежда горожан без пометок.

На посошок

Ну и напоследок «Комсомольская правда», рассказавшая о том, что более миллиона американцев выразили желание штурмовать секретную военную базу, расположенную в пустыне штата Невада. Якобы именно там вот уже несколько десятилетий военные хранят останки инопланетян, с чьими звездолетами столкнулись самолеты ВВС США. Долгое время местонахождение этой базы скрывалось, и народ не знал, где прячут зеленых человечков, но недавно Пентагону пришлось раскрыть секрет.

Все-таки странные люди, эти американцы: какая-то Невада, какая-то база. То ли дело в России: торговые точки со спиртным на каждом шагу! И вовремя поставив точку, прекращаю обзор.