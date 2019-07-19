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19июля
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сегодня, 13:17 3

Белогорцы хотят вернуть к жизни озеро Зеркальное

Белогорцы предлагают привести в порядок озеро Зеркальное. Идея поступила в рамках дискуссии, открытой главой Белогорска в инстаграм-профиле, по формированию перечня общественных территорий для благоустройства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

«Все предложения систематизированы. Из 16 озвученных идей благоустройство озера стало одним из востребованных, – рассказала начальник отдела ЖКХ и благоустройства Наталья Башкирова. – Объект расположен в микрорайоне Мелькомбинат. С 1983 года он считался государственным памятником природы. 26 июня 2008 года этот статус с водного объекта субъектом был снят. К августу этого же года озеро неожиданно пересохло. Экологи отмечали еще на тот момент сильную захламленность водоема отходами разного происхождения, а его состояние неудовлетворительным».

В администрации Белогорска отмечают, что проект по созданию зоны отдыха в этом микрорайоне действительно интересный. Однако его реализация имеет долгосрочную перспективу.

«Пока кроме услышанного желания вернуть озеро Зеркальное к жизни и постановления о снятии с водоема статуса природного памятника ничего больше нет, – говорит глава Белогорска Станислав Мелюков. – Думаю, необходима широкая общественная дискуссия по выработке концепции этого общественного пространств».

Станислав Мелюков дал поручения начать подготовку к обсуждению этого вопроса. Первый круглый стол по возвращению к жизни территории бывшего озера Зеркальное пройдет в первой декаде августа после возвращения главы Белогорска из краткосрочного отпуска, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска

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Комментарии
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  • Гладстоун

    Гладстоун
    42 минуты назад

    у мэра денег нет на трубы-но есть желание получить славу

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    11 минут назад

    читать новости целиком лдпрня никак не осилит.

    Там написано - благоустройство по федеральной программе Комфортная среда.

    Если бы была федеральная программа Комфортные трубы, то в ней обязательно бы участвовали. Но ее нет!

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    тоже из Белогорска

    читать новости целиком лдпрня никак не осилит.

    Там написано - благоустройство по федеральной программе Комфортная среда.

    Если бы была федеральная программа Комфортные трубы, то в ней обязательно бы участвовали. Но ее нет!



    Трушеботы не умеют читать, не умеют мыслить позитивно.



    Особенно, когда касается Белогорска.



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