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19июля
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сегодня, 09:26 0

Спортивная зона в Гимназии № 1 Белогорска будет построена в 2019 году

На внеочередном заседании горсовета утверждены изменения в городской бюджет. Решением депутатов уточнена сумма ассигнований на строительство спортплощадки в Гимназии № 1 в размере 15 миллионов рублей. Глава Белогорска отметил, что муниципалитет приложит все силы, чтобы оборудовать новую спортивную зону уже в 2019 году.

Ранее сообщалось, что современную спортивную зону в гимназии предложил обустроить губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе рабочего визита 13 июня. Осмотрев пришкольный стадион учреждения образования, он высказал готовность региона в создании современной спортплощадки. «Здесь можно поставить современные турники, устроить футбольное поле, сделать волейбольную площадку и площадку для стритбола, обновить покрытие», – сказал губернатор и поручил подготовить проектную документацию.

В сжатые сроки проекты были отработаны, сметы направлены в область. В числе спортивных зон школьного стадиона зона для пляжного волейбола с песчаным покрытием, баскетбольная площадка с искусственным безопасным покрытием, футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, уложенные резиновой крошкой, прыжковая яма, новая тренажерная площадка.

«Сейчас идет подготовка к строительству, – рассказала директор УКС Татьяна Савченко. – В смете проекта предусмотрены зрительские трибуны, шведская стенка, освещение, 3 камеры видеонаблюдения, информационный щит, скамейки. Территория будет благоустроена – будут устроены газоны и живая изгородь. Из средств областного бюджета на эти цели будет направлено почти 15 миллионов рублей».

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#администрация Белогорска

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