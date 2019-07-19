Светит солнце: прогноз погоды в Амурской области на 19 июля

Фото: Амур.инфо

19 июля в Амурской области переменно облачно, преимущественно без осадков. Кратковременные дожди, грозы возможны местами в северных районах. Дует южный, юго-западный ветер со скоростью 2-7, местами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха составит плюс 26...31, в дожде – до плюс 20. В Благовещенске без осадков. Ветер с юга, юго-запада дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 28...30, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова