Путин поручил найти малоимущим жилье

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность. Разработать соответствующие меры поддержки необходимо до 10 октября.

Распоряжение сделано в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» после проверки исполнения законодательства и предыдущих поручений президента по вопросам жилищного строительства.

Президент также поручил Генеральной прокуратуре, Минстрою и Роспотребнадзору до 1 декабря проверить соблюдение законодательства при контроле за качеством возводимых жилых домов в регионах.

Еще одно распоряжение касается формирования земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Согласно указанию главы государства, объем ввода такого жилья к 2024 году должен достигнуть уровня свыше 40 миллионов квадратных метров в год, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

Нацпроект «Жилье и городская среда» предполагает увеличение к 2024 году объемов жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год, улучшение жилищных условий пяти миллионов семей.

Кроме того, планируется снижение средней ипотечной ставки до уровня ниже 8 %, а также повышение качества и комфортности городской среды.

До конца 2024 года на реализацию нацпроекта планируется потратить около триллиона рублей, 90 % из которых будут выделены из федерального бюджета.