Подсчитано, какими темпами сокращается население в районах Приамурья

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Амурстат опубликовал данные о демографической ситуации в муниципальных образованиях Амурской области в 2018 году. В частности, указывается, какими темпами сокращается население в районах Приамурья.

В составе Амурской области по состоянию на 1 января 2019 года находились 9 городских округов, 20 муниципальных районов, 15 городских и 242 сельских поселения. Численность постоянно проживающих в городских округах к началу 2019 года насчитывала 463,4 тысячи человек (58,4 %), численность населения муниципальных районов – 329,8 тысячи человек (41,6 %).

В городских округах и муниципальных районах области на протяжении длительного периода времени наблюдалось сокращение числа проживающего на их территории населения. Среди городских округов и муниципальных районов области высокие темпы уменьшения числа жителей в 2011-2018 годах отмечались в поселке Прогресс (на 13,0 %), Тындинском (на 17,6 %), Бурейском (на 17,0 %), Архаринском (на 16,8 %), Ромненском (на 15,6 %), Зейском (на 15,5 %), Селемджинском (на 14,2 %) и Шимановском (на 13,7 %) муниципальных районах.

В то же время увеличилась численность населения в Благовещенске (на 5,1 %) и Благовещенском (на 40,7 %) муниципальном районе.

Численные потери, обусловленные превышением смертности над рождаемостью, составляли в 2005-2012 годах от 7 % до 66 % общего ежегодного снижения численности, оставшаяся часть пришлась на миграционный отток из области. В 2013 году впервые за много лет рождаемость превысила смертность, и естественный прирост частично компенсировал потери от миграции. В 2014-2018 годах число умерших вновь превысило число родившихся, в результате на долю естественной убыли приходилось 32 % общей убыли, а на долю миграционной убыли – 68 %.

В 2018 году в области по сравнению с предыдущим годом отмечено уменьшение числа родившихся (на 647 человек, или 6,8 %) и числа умерших (на 33 человека, или 0,3 %). Величина естественной убыли населения увеличилась на 614 человек, или в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

В муниципальных образованиях сокращение числа родившихся отмечалось в большинстве городских округов и муниципальных районов, за исключением Белогорска и Райчихинска, Белогорского и Зейского муниципальных районов.

Число умерших сократилось в Райчихинске, Свободном, Шимановске, в поселке Прогресс, а также в восьми муниципальных районах. В остальных муниципальных образованиях отмечался рост числа умерших.

Общие коэффициенты рождаемости в муниципальных образованиях в 2018 году колебались в пределах от 8,3 (Шимановский район) до 14,3 рождений (Серышевский район) на 1 000 жителей, что свидетельствует о наличии суженого типа воспроизводства населения, когда поколение детей по численности меньше поколения родителей.

Коэффициент смертности имеет постоянную тенденцию к постепенному снижению. Если в 2005 году его величина достигала 17,2 на 1 000 жителей области, в 2010 году – 15,3, то в 2018 году – 13,4. Самый низкий коэффициент в 2018 году отмечался в Благовещенске, Тынде и в Тындинском муниципальном районе (9,9-10,4 промилле).

Число зарегистрированных в органах ЗАГС браков сократилось по сравнению с 2017 годом на 373, число разводов, напротив, увеличилось на 119. В результате ухудшилось соотношение между браками и разводами. На 1 000 образованных брачных пар пришлась 713 распавшихся (в 2017 году – 650).

Самый высокий коэффициент разводимости отмечается в Архаринском, Бурейском, Завитинском, Октябрьском, Селемджинском и Тамбовском муниципальных районах, где его величина колеблется от 5,3 до 5,9 разводов на 1 000 среднегодового населения.

Показатель сальдо миграции является определяющим в динамике населения муниципальных образований Амурской области: рост населения в Благовещенском городском округе и Благовещенском муниципальном районе определялся притоком мигрантов из других территорий области. В остальных городских округах и муниципальных районах миграционное сальдо в 2018 году имело отрицательное значение. Особенно заметный «вклад» миграции в общую убыль населения отмечался в Константиновском, Селемджинском, Михайловском, Зейском, Серышевском, Тамбовском и Тындинском районах, где доля миграционной убыли составляла от 83 до 97 % общей убыли населения.

«Оценивая перспективы демографического развития муниципальных образований, можно предположить, с одной стороны, сохранение тренда на рост численности населения Благовещенской агломерации (областного центра и района), с другой, ожидается рост численности населения муниципальных образований, на территории которых будут реализовываться такие крупные проекты, как космодром Восточный, нефте- и газопроводы, газоперерабатывающий завод, мостовой переход через Амур в КНР, ТОРы. Заметные изменения в демографической ситуации в сельской местности в ближайшем будущем могут быть вызваны акцией раздачи дальневосточных гектаров», – отмечает Амурстат.