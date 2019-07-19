В Благовещенске презентовали уникальную монографию «Албазинский острог»

Фото: http://www.museumamur.org

Восемь лет исследований, уникальные находки и открытия, яркие герои и интересные исторические повороты почти четырехвековой давности. Всё это «Албазинский острог. История, археология, антропология народов Приамурья», по сути, исторический блокбастер, который выпустило издательство Института археологии Сибирского отделения академии наук. Книга вышла тиражом 1500 экземпляров в 300 страниц полноцветной печати, первые 100 книг создатели презентовали в Амурском областном краеведческом музее, в Албазинском зале.

Исследовательская работа началась в 2011 году, когда группа археологов от Фонда «Петропавловск», Центр по сохранению историко-культурного наследия и историки Амурского государственного университета учредили археологическую экспедицию. Изначально они отправились на поиски первого православного монастыря – Спасского, он находился недалеко от села Албазино. Монастырь так и не нашли, зато сделали массу открытий и вознесли на должный уровень стояние русских на Амуре.

Албазинская археологическая экспедиция продолжалась с 2011 по 2015 год, в ходе нее было был накоплен огромный материал – находки с места раскопок, антропологические исследования и результаты работы. Были подключены геофизики компании «Петропавловск». В первый же сезон был найден деревянный фундамент церкви, делался рентгенофлуоресцентный анализ, микроанализ – специалисты Государственного исторического музея исследовали различные материалы – от дерева до кожи. Помогали специалисты отовсюду – от Хабаровска до Санкт-Петербурга, были даже из Франции. Археология, история, вещеведение, антропология.

В ходе раскопок было обнаружено много предметов, рассказывающих о быте, одежде жителей острога. В двух стендах выставлены нательные кресты, обувь, рукавицы, деревянное корыто, сумки, оружие и многие другие находки, которым больше трехсот лет. Предметы хранятся в Албазинском зале музея.

Основные результаты работы опубликованы в монографии, которую представили в Амурском областном краеведческом музее имени Г.С.Новикова-Даурского, в зале, посвящённом Албазинскому острогу. Открытия и находки легли в основу ряда научных статей и сценария документального фильма «Албазинские СкаСки», теперь вышла книга.

Издание представили ответственный редактор - профессор Амурского государственного университета, заведующий кафедрой религиоведения и истории Андрей Павлович Забияко и ученый секретарь Фонда «Петропавловск», руководитель Албазинской археологической экспедиции Андрей Черкасов. Также присутствовал директор Фонда поддержки социально-ориентированных проектов и программ ГК «Петропавловск» Глеб Кузнецов.

Книга содержит две главы. Первая рассказывает о народах Приамурья в эпоху раннего Средневековья, в XII-XVII веках, а также об археологических памятниках - поселении Ульдугичи и Ангайском могильнике.

Вторая посвящена освоению русскими Дальнего Востока, начиная с первопроходцев Ермака и Ерофея Хабарова. Описаны результаты исследований и раскопок, полученных во время Албазинской экспедиции – кожаных и деревянных изделий, а также оружия. Отдельный параграф выделен распространению православия в Приамурье в XVII веке.

И это – только часть опубликованных свидетельств.

«Очень много вопросов осталось. Мы исследуем только Албазинский острог. Но осталось много археологических памятников, которые находятся вокруг, о которых мы совсем не знаем. Вообще, в 2011 году мы начали с поиска Спасского монастыря – это первый православный монастырь на Амуре. Мы его так и не нашли. Возможно, мы его никогда не найдем. Но искать будем. Нужно найти посад – деревню, которая была вокруг острога. При первом штурме маньчжур она был сожжен. Был еще маньчжурский военный лагерь. Кроме того, за несколько лет разведок нашли несколько уникальных памятников разных эпох. Интересно, что попутно историк Андрей Забияко открыл Ангайский могильник – более раннее захоронение «дорусских» местных народов», - рассказал ученый секретарь Фонда «Петропавловск», руководитель Албазинской археологической экспедиции Андрей Черкасов.

«Перед фондом «Петропавловск» хотелось бы поставить вопрос о продолжении археологических раскопок. В свою очередь, мы готовы оказать содействие в привлечении финансовых средств Минкультуры России, в конце сентября в Благовещенске пройдет Всероссийский съезд по охране памятников, где будет озвучен этот вопрос», - рассказал начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант..

Создатели монографии поясняют, что скоро еще часть тиража монографии поступит в Амурскую область. Также все желающие спустя некоторое время смогут ознакомиться с электронной версией книги, которая разместится на официальном сайте Фонда «Петропавловск». Более подробно - в блоге «Культпросвет».