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19июля
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Амурская область вошла в топ-20 регионов-лидеров по страхованию сельского хозяйства

Амурская область вошла в топ-20 регионов-лидеров по страхованию сельского хозяйства
Фото: Амур.инфо

Национальный союз агростраховщиков (НСА) провел анализ региональных данных страхования весеннего сева. Был составлен топ-20 регионов-лидеров по застрахованной площади сельхозкультур весеннего сева в первом полугодии 2019 года, куда вошла и Амурская область.

В период с января по июнь 2019 года договоры страхования сельхозкультур на условиях господдержки были заключены в 39 регионах РФ, при этом в 37 регионах площадь застрахованных посевов увеличилась.

Приамурье заняло 15 место с результатом 33,8 тысячи гектаров – такова в регионе застрахованная площадь сельскохозяйственных культур. Прирост показателя по сравнению с 2018 годом составил 111 % (тогда – 16 тысяч гектаров).

Как говорится в сообщении пресс-службы Национального союза агростраховщиков, лидером по застрахованной площади яровых весеннего сева в России в 2019 году стала Воронежская область, где было застраховано 353,3 тысячи гектаров сельхозкультур. На втором месте – Самарская область с показателем 266,7 тысячи гектаров. Третье место занял сибирский регион – Алтайский край, в котором застраховано 221,5 тысячи гектаров.

«В подавляющем большинстве регионов наблюдается или многократный рост охвата посевов страхованием, или восстановление этого показателя с нулевых значений в прошлом году», – отмечает президент НСА Корней Биждов.

«Наблюдаемая динамика подтверждает тенденцию восстановления системы агрострахования после ее сильного проседания в последние два года по причине включения этой меры поддержки в состав единой субсидии. Безусловно, положительную роль сыграли изменения в профильном законодательстве и меры по организации и стимулированию использования страховых инструментов в сельском хозяйстве, которые самым активным образом предпринимает Минсельхоз России», – говорит Корней Биждов.

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#сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Гладстоун

    Гладстоун
    45 минут назад

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  • full

    full
    25 минут назад

    Гладстоун

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