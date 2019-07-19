Гороскоп 19 июля: Тельцы ощутят недовольство, а Водолеям не стоит вступать в конфликты

Восход Солнца: 04:40

Заход Солнца: 20:31

Солнце в Раке.

Овен. Сегодня Овны смогут заработать приличную сумму денег. Но главное помните, что нужно контролировать эмоции, иначе все дела могут пойти наперекосяк. Сегодня вы привлечете к себе внимание окружающих, главное, держитесь в рамках.

Телец. Все задуманное может продолжать осуществляться, но в глубине души вы начнете ощущать недовольство собой, что может спровоцировать депрессию. Не стоит повторять прежних ошибок, и тогда все резко изменится в лучшую сторону.

Близнецы. Этот день обещает значительно изменить жизнь Близнецов. Приготовьтесь к серьезным переменам и попробуйте осуществить давние желания. Возможно, вам удастся достичь задуманного.

Рак. Сегодня Раков будут замечать повсюду, где бы они ни появились. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и душевная щедрость сделают Раков центром любой компании. Мужчинам этого Знака следует ожидать затруднений в делах, связанных со строительством или творчеством. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья.

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Лев. Расположение планет по-прежнему неблагоприятно для Львов. Судьба посылает вам испытания, и только от вас зависит, сможете ли вы с честью их выдержать. Звезды рекомендуют воздержаться от активных действий в сфере профессиональной деятельности и от любых перемен в личной жизни. Потерянное или сломанное будет невозможно вернуть назад. Постарайтесь избегать ненужных контактов, отложите принятие важных решений. Новое знакомство сыграет в вашей жизни отрицательную роль.

Дева. Если сегодня вам предложат совместить еще какую-нибудь должность, не соглашайтесь – звезды предупреждают о провале или финансовых потерях. С самого утра ожидайте недоразумений и придирок. Судьба против вас, но не сдавайтесь. К вечеру страсти поулягутся, запланируйте прогулку по городу.

Весы. Благоприятный день для тех, кто самостоятельно осмыслил и только потом реализовал план действий. Вероятны финансовая удача или благополучное завершение начатого дела. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить свои сомнения. Звезды предупреждают, что это может создать проблемы в личной жизни.

Скорпион. Двойственный, противоречивый день. Не все будет складываться так, как хотелось бы. В этот день звезды рекомендуют вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Не упустите из виду ни одной детали! Сохраняйте настойчивость и упорство в достижении цели. Вечером Скорпионы могут вступить в конфликт с кем-то из близких и дорогих людей. Не тяните одеяло на себя.

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Стрелец. Жизненный потенциал понижается, поэтому не следует проявлять активность в сфере профессиональной деятельности, заниматься коммерцией или творческими исканиями. Вероятны разочарования в личной жизни. Отдых в обществе близких людей этим вечером снимут нервную усталость.

Козерог. Благоприятный день для деловой деятельности. Без особых усилий многие Козероги завершат в пятницу выгодные проекты и даже смогут оказаться на вершине успеха. Отсутствие тщеславия и скромность будут выгодно выделять представителей этого Знака из числа коллег и партнеров.

Водолей. Жизненный потенциал имеет тенденцию к понижению, поэтому тщательно планируйте предстоящие дела. Постарайтесь также в эту пятницу избегать скопления людей и не посещайте общественных мест. Не вступайте в семейные конфликты, избегайте ссор и конфронтации – любое противостояние в конце концов обернется против вас. Уделите повышенное внимание здоровью детей.

Рыбы. Возможно, что проблемы, которые только назревали в недавнем прошлом и на которые Рыбы не обращали внимания, выплывут наружу. Велика необходимость реальной оценки происходящего. В этом случае вам будет легко произвести некоторые перемены и улучшить финансовое положение семьи.

Астролог: Вальдемар Небоходцев