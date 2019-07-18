В 2019 году в Приамурье произошло 14 несчастных случаев на производстве

18 июля в амурском региональном отделении Фонда социального страхования в Благовещенске прошла пресс-конференция. Были озвучены данные о количестве тяжелых несчастных случаев на производстве в Амурской области.

В качестве спикеров выступили управляющий региональным отделением Наталья Хрущёва и исполняющий обязанности заместителя управляющего Ирина Кривцова.

«С начала года в Приамурье зафиксировано 14 тяжелых несчастных случаев на производстве, в результате которых работники получили серьезные повреждения здоровья. 3 человека уже прошли лечение, восстановились и вернулись к труду», – сказала Наталья Хрущёва.

Как сообщает пресс-служба амурского регионального отделения Фонда социального страхования, наиболее часто амурчане получают черепно-мозговые травмы и травмы опорно-двигательного аппарата, в результате падения с высоты, воздействия движущихся предметов, дорожно-транспортных происшествий. Участились случаи при выполнении работ по расчистке просек от деревьев и кустарников, травмирования в результате падения деревьев на голову.

Чтобы восстановить здоровье, а также предотвратить возможные осложнения, работники с тяжелыми травмами направляются на раннюю реабилитацию. Этот процесс предполагает стационарное и амбулаторное лечение, а также медицинскую реабилитацию в центрах реабилитации.