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18июля
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В Благовещенске КамАЗ сбил ребенка

В Благовещенске КамАЗ сбил ребенка

Вечером 18 июля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На него совершил наезд грузовой автомобиль.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, это произошло в районе дома № 20 по улице Амурской. Сообщение о происшествии поступило в 18:53. Ребенок 2013 года рождения перебегал дорогу в неположенном месте и был сбит КамАЗом. Пешехода доставили в больницу с травмами.

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus, instagram.com/kriminal.blg

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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