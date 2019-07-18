В Благовещенске КамАЗ сбил ребенка
Вечером 18 июля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На него совершил наезд грузовой автомобиль.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, это произошло в районе дома № 20 по улице Амурской. Сообщение о происшествии поступило в 18:53. Ребенок 2013 года рождения перебегал дорогу в неположенном месте и был сбит КамАЗом. Пешехода доставили в больницу с травмами.
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus, instagram.com/kriminal.blg
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