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18июля
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сегодня, 19:44 1

На Бурейской ГЭС ведется капремонт гидроагрегата № 6

На Бурейской ГЭС ведется капремонт гидроагрегата № 6
Фото: пресс-служба Бурейской ГЭС

На Бурейской гидроэлектростанции ведется капитальный ремонт шестого гидроагрегата. Работы проводятся в соответствии с производственной программой ПАО «РусГидро» и годовым графиком ремонта энергетического оборудования филиала на 2019 год.

Это второй капитальный ремонт ГА-6 в истории станции, первый состоялся в 2013 году.

Ремонтные работы на гидроагрегате планируется завершить в ноябре 2019 года. За этот период специалисты филиала и подрядных организаций произведут полную разборку гидроагрегата с выемкой и ревизией всех основных узлов, отремонтируют генератор, гидротурбину, аварийно-ремонтный затвор, сороудерживающую решетку, выполнят антикоррозийную обработку водовода. Также энергетики проведут текущий ремонт силового трансформатора класса напряжения 500 кВ и капитальный ремонт трансформатора собственных нужд.

Весь комплекс работ направлен на повышение безопасности и надежности эксплуатации гидроагрегата, а также восстановление технико-экономических характеристик, близких к проектным.

Шестой гидроагрегат эксплуатируется с 2007 года. За 12 лет он выработал 10,7 миллиарда кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 14 % от общей выработки станции, сообщает пресс-служба Бурейской ГЭС.

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#энергетика

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    25 минут назад

    Это что значит, нам опять плату за свет повысят,а ?

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