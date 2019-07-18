На ремонт подтопленного детсада № 35 Благовещенска выделят резервные средства

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Несмотря на предпринятые оперативные действия по откачке воды, сильно повреждена отмостка здания, в нескольких местах провалился грунт. Сейчас этот корпус временно закрыт, воспитанников распределили по остальным корпусам дошкольного образовательного учреждения. Проведение ремонтных работ в детском саду планировали провести в следующем году, уже готовы смета и проектная документация.

Валентина Калита дала поручение директору МУ «ГУКС» Татьяне Соболевой в кратчайшие сроки актуализировать смету на проведение необходимых восстановительных и ремонтных работ, чтобы в дальнейшем вопрос с подтоплением территории детского сада был снят.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, на ремонт этого детского сада будут выделены средства из резервного фонда администрации города.

Если в детсаду залило подвал, то в доме культуры села Плодопитомник протекла крыша. Вода прошла через перекрытия, испорчен потолок в зрительном зале. Средства на ремонт крыши также будут выделены из резервного фонда.

Остальные городские объекты социально-культурного назначения, поврежденные во время непогоды, также будут осмотрены специалистами. Все повреждения включат в сметы, ремонтные работы проведут в кратчайшие сроки.

«Сегодня в круглосуточном режиме работают все службы, – отметила Валентина Калита. – Задача – не просто устранить последствия дождя, но и точечно отработать особенно проблемные моменты, принять решения на опережение, чтобы не допустить в будущем подобных явлений в наших учреждениях».