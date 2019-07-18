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18июля
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В Ивановском районе пропал молодой уроженец Благовещенска

В Ивановском районе пропал молодой уроженец Благовещенска

ОМВД России по Ивановскому району разыскивает пропавшего молодого человека. Никита Иванов 2002 года рождения – уроженец Благовещенска, проживающий в селе Константиноградовка Ивановского района.

Амурчанин 14 июля ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы Никиты: на вид 16 лет, рост 175-178 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие. Был одет: футболка черного цвета, шорты (бриджи) серого цвета, сланцы, спортивная кофта синего цвета, на спине надпись: Reebok.

Передвигается на спортивном велосипеде синего цвета, при себе имеет паспорт на свое имя.

Может находиться в Благовещенске, в селе Тамбовка Тамбовского района, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

При разговоре может представляться сиротой, не имеющим постоянного места жительства.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Никиты, просят позвонить по телефонам: 8 (41649) 52-2-22, 02, 102 – с мобильного.

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