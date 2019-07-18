В Белогорске опасаются, что отопительный сезон грозит городу крупной коммунальной аварией
Горэнерго Белогорска опасается, что предстоящий отопительный сезон грозит центральной части города крупной коммунальной аварией. Накануне при проведении работ по замене аварийного участка магистральной теплотрассы специалисты выявили колоссальный износ сетей. О ситуации было доложено главе Белогорска Станиславу Мелюкову.
«Мы предполагали, что участок теплосети проблемный, но что до такой степени – не могли представить даже в страшном сне, – говорит главный инженер Горэнерго Роман Марасанов. – Построили магистральный трубопровод в 1989 году, в течение 30 лет он не ремонтировался. Залегает трубопровод как раз под проезжей частью улицы Ленина. Осложняется ситуация тем, что на данном участке сосредоточены не только теплопровод, но и водопровод, ливневка. Порывы на разных участках сетей из-за износа в конце концов привели к глубоким коррозийным поражениям тепловой сети. "Вскрытие" участка только в одном месте показало, насколько все плохо. Это не просто локальные повреждения. Трубопровод буквально сыпется и требует срочной замены».
По поручению главы Белогорска был создан оперативный штаб под председательством замглавы по ЖКХ Александра Башуна. В состав рабочей группы вошли руководители ресурсоснабжающих предприятий, в чьем ведении находятся подземные инженерные коммуникации. Коллегиально предстоит выработать единое решение по недопущению коммунальной аварии в разгар зимы. В случае непринятия мер специалисты опасаются экстренного прекращения подачи тепла из-за порывов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.
«Участок подает тепло на 30 многоквартирных домов центральной части города. Здесь есть объекты социальной сферы – детсады и школы. Есть понимание того, что выполняемых в настоящее время работ по замене участка магистрального трубопровода будет недостаточно, – добавил Роман Марасанов. – И никто не даст гарантию, что не рванет на следующем участке. Судя по износу вырытой трубы, это более чем вероятно».
Ранее сообщалось, что в ночь на 17 июля коммунальные службы города приступили к замене аварийного участка на магистральном трубопроводе по улице Ленина. Работает бригада Горэнерго круглосуточно, в две смены.
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