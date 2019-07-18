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18июля
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сегодня, 18:38 0

В Благовещенске проведут мастер-классы для шеф-поваров и барменов

В Благовещенске проведут мастер-классы для шеф-поваров и барменов
Фото: pixabay.com

С 23 по 26 июля Амурский колледж сервиса и торговли в Благовещенске, при содействии министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, центра поддержки предпринимательства региона, проведет серию мастер-классов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Мероприятия предназначены для шеф-поваров и управляющих ресторанами, бариста, барменов, а также для тех, кто планирует ввести в меню заведения новые блюда.

Мастер-классы проводят специалисты из Хабаровска. По их окончании выдается именной сертификат.

Участие бесплатное. Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефону 8 (4162) 77-26-46.

Программа по каждому мастер-классу доступна по ссылке: скачать файл.

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#жизнь

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