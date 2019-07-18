В Белогорске родителей накажут за то, что их дети одни купались в реке

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В Белогорске родители четверых детей понесут наказание за оставление своих чад без присмотра на реке Томь. Об этом известила пресс-служба администрации города.

Неравнодушный гражданин сообщил о том, что в районе парка «Амурсельмаш» купались дети 2010-2011 годов рождения без сопровождения взрослых. На место был направлен наряд полиции. Сотрудники выловили нарушителей из воды и провели с ними беседу.

«17 июля во второй половине дня в дежурную часть полиции поступил звонок от белогорца, который сообщил, что в районе парка "Амурсельмаш" купаются дети, без родителей, – рассказала старший инспектор группы анализа, планирования и контроля штаба МО МВД России "Белогорский" Татьяна Лукоянова. – Из его сообщения было ясно, что своими силами убедить детей покинуть опасный водоем не получилось. Тогда он принял решение позвонить сотрудникам полиции. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место. Нарушителей оказалось четверо – три мальчика 2011 годов рождения и девочка 2010 года рождения. В ходе беседы дети пытались уйти от ответственности за свои поступки, мотивируя тем, что им родители разрешили, а номера телефонов их они не помнят. Было принято решение доставить ребят по домам. Им удалось застать дома всех родителей, проведены беседы. Теперь из-за непослушания ребят родители понесут административную ответственность. Им будет вынесен штраф в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию"».

Между тем специалисты управления по делам ГО и ЧС совместно с сотрудниками полиции ежедневно проводят рейды по береговой линии реки Томь. Установлены дополнительные 7 знаков, предупреждающие, что в этом месте купаться запрещено.

«Всего их 32. Разрешенных мест для купания в границах городского округа нет. Томь коварна, отличается быстрым течением до 6 метров в секунду и песчаным, местами двойным дном. Левый (городской) берег реки Томь крутой, обрывистый, – говорит начальник управления по делам ГО и ЧС Иван Пивкин. – В городе продолжает действовать телефон горячей линии "Спаси жизнь". На сотовый любого оператора 102 принимаются сообщения о детях, купающихся в Томи без присмотра взрослых».