Аниматор, автомойщик, помощник конюха: кем благовещенские школьники работают летом

Благовещенские школьники все больше предпочитают летом не отдыхать, а работать. В городе несовершеннолетних готовы принять на должность аниматора, помощника воспитателя, конюха, автомойщика. Узнать о свободных вакансиях можно в молодежном центре «Выбор» и благовещенском центре занятости. Подробности в материале «Альфа ТВ».

В этом году школьники получили возможность трудоустроиться летом в конноспортивный клуб «Аллюр». Организация впервые начала сотрудничать с молодежным центром «Выбор». Из шестидесяти желающих работу получили двенадцать человек. Они трудятся помощниками воспитателя лагеря, помощниками администратора в контактном зоопарке, помощниками конюха, аниматорами.

«К нам этим летом пришло очень много подростков, и мы не ожидали, что столько ребят хотят у нас работать. У них есть желание, целеустремленность, они – молодцы. Мы из 60 человек трудоустроили где-то 12 ребят. Они все себя хорошо проявляют. Даже есть те, кто приходит к нам с педколледжа на практику. Для ребят это и учеба, и опыт, и денежное вознаграждение. Я рада такому сотрудничеству. На следующий год мы будем также совместно работать», – отметила руководитель конноспортивного клуба "Аллюр" Ирина Шишова.

В июне молодежный центр «Выбор» трудоустроил 62 человека. 10 работодателей предоставили 117 вакансий. По словам специалистов, школьники все больше хотят трудиться. Правда, чаще заветная вакансия достается подросткам не младше 16 лет.

«В этом году организации намного больше предоставили вакансий. Вид деятельности разнообразный. От автомойщиков до помощников зоопарков. Есть еще помощники воспитателей, аниматоры. В целом большинство вакансий идут с 16 лет. Желающих трудоустроиться очень много. Очень много ребят, которым 14 лет, и они очень хотят работать, но вакансий для них не так много. В основном работодатели берут на работу 16-летних ребят, видимо, потому что доверяют им больше», – отметила ведущий специалист отдела трудоустройства молодежного центра «Выбор» Анна Боженова.

В благовещенском центре занятости рассказали, что в июне и июле трудоустроили порядка восьмидесяти школьников. В основном это вакансии, связанные с благоустройством, озеленением территории города, работой в полях на частные компании.