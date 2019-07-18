В Приамурье неизвестные выстрелили в камеру видеофиксации (видео)
В социальных сетях появилось видео с места происшествия в Амурской области. Инстаграм-паблик blag_dtp пишет, что на трассе возле села Ивановка неизвестные прострелили камеру видеофиксации.
В ролике мужчина рассказывает: «Ивановский перекресток. Сегодня, 18 июля. Похоже, народ уже одолела эта штука. Четко видно, что простреляно с картечи».
Видео: instagram.com/blag_dtp
«Она уже месяца полтора, как прострелена», – заметил один из пользователей. Также прозвучало мнение, что эта камера и до происшествия не работала.
ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области. «Данный факт выявлен в ходе мониторинга сети интернет, зарегистрирован в установленном законом порядке. Проводится проверка», – сообщили в ведомстве.
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