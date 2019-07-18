В Приамурье неизвестные выстрелили в камеру видеофиксации (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео с места происшествия в Амурской области. Инстаграм-паблик blag_dtp пишет, что на трассе возле села Ивановка неизвестные прострелили камеру видеофиксации.

В ролике мужчина рассказывает: «Ивановский перекресток. Сегодня, 18 июля. Похоже, народ уже одолела эта штука. Четко видно, что простреляно с картечи».

Видео: instagram.com/blag_dtp

«Она уже месяца полтора, как прострелена», – заметил один из пользователей. Также прозвучало мнение, что эта камера и до происшествия не работала.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области. «Данный факт выявлен в ходе мониторинга сети интернет, зарегистрирован в установленном законом порядке. Проводится проверка», – сообщили в ведомстве.