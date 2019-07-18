Супруги, прожившие вместе 71 год, умерли в один день

В США супруги прожили вместе 71 год и умерли в один день. Женщина умерла через 12 часов после мужа.

Герберт Делейгл (Herbert DeLaigle) познакомился с Мэрилин Фрэнсис Делейгл (Marilyn Frances DeLaigle) в 1947 году в кафе, где Мэрилин работала официанткой. «Я часто наблюдал, как она ходит туда-сюда, я не мог оторвать от нее глаз. Я все же осмелился и позвал ее на свидание», – рассказал Герберт в 2018 году в интервью WRDW. Через год молодые люди поженились и переехали в другой штат.

За совместную жизнь супруги родили шесть детей, воспитали 16 внуков и 25 правнуков. Недавно в семье появились и три праправнука. 12 июля супруги скончались в больнице Уэйнсборо. 94-летний Герберт умер в 02:20 ночи, а 88-летняя супруга скончалась через 12 часов после мужа.

Похоронили супругов 15 июля, сообщает «Лента.ру».

Похожий случай произошел в США в 2017 году. Супруги Ваткин, прожившие вместе 69 лет, ушли из жизни, держась за руки, с разницей в 40 минут.