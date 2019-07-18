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Всероссийский мотопробег движения «Сел и поехал» прошел по Амурской области

Всероссийский мотопробег движения «Сел и поехал» прошел по Амурской области
Фото: пресс-служба МЧС России по Амурской области

Участники мотопробега движения «Сел и поехал» побывали в Амурской области. Сюда они прибыли 17 июля. А 18-го отправились в Хабаровск. В их маршруте – 20 городов России.

Мотопробег стартовал 2 июля в Санкт-Петербурге и приурочен к 30-летию МЧС России, которое главное спасательное ведомство страны отметит 27 декабря 2020 года. Участники на мотоциклах и автомобиле преодолеют расстояние в 13 тысяч километров и посетят 20 городов России. Они завершат путешествие на востоке страны – на острове Сахалин.

Руководитель экспедиции – известный мотопутешественник, автор фильмов и книг, основатель движения «Сел и поехал» Павел Кобяк. Он неоднократно организовывал различные мотопоездки: в Афганистан, на Памир, на Кавказ и многие другие.

По маршруту следования участники экспедиции посещают региональные управления МЧС России, где встречаются с пожарными, спасателями, курсантами, студентами и слушателями учебных заведений, ведут съемки документального фильма «Герои нашего времени», посвященного работе сотрудников МЧС. Идея фильма – показать будни спасателей, их истории и судьбы, раскрыть аспекты и трудности их профессии.

В Амурской области участники мотопробега познакомились с Максимом Сапунцовым, старшим государственным инспектором ГИМС МЧС России. В Государственной инспекции по маломерным судам Максим работает восемь лет. За эти годы при патрулировании на Зее, очень своенравной и коварной реке, он несколько раз спасал тонущих людей. А пять лет назад Сапунцов проводил реанимационные мероприятия по спасению пожилого мужчины.

20 июля 2014 года патрульная группа шла вниз по течению Зеи. В районе Астрахановки на берегу увидели людей, женщина махала рукой и звала на помощь. Государственные инспекторы направили катер к берегу. Когда подошли ближе, увидели лежащего у воды мужчину, который не подавал признаков жизни: не было дыхания, пульса, зрачки не реагировали на свет. Как выяснилось чуть позже, мужчина решил искупаться, нырнул в воду и не вынырнул. Свидетели сразу поспешили на помощь, достали его из воды, а что делать дальше люди просто не знали.

Максим Сапунцов в прямом смысле слова вернул пострадавшего с того света. Через полторы минуты мужчина задышал. Мужчину доставили в больницу, после обследования и оказания медицинской помощи в тот же вечер он вернулся домой.

Посетили участники мотопробега музейно-выставочный центр МЧС России, которому в прошлом году исполнилось 30 лет. Экспозиции в нем постоянно обновляются. Так, к юбилею пожарной охраны здесь появилась комната пожарного середины прошлого века, предметы к созданию которой собирали в течение нескольких лет. Музей часто посещают туристы из соседних субъектов и гости их КНР. Для них начальник музейно-выставочного центра экскурсии проводит на китайском языке.

Знакомство с историей пожарной охраны Приамурья участники мотопробега продолжили на выставке пожарной ретро-техники. Все автомобили пожарные-умельцы реставрировали в свободное от службы время, а конно-бочечный ход мастерили сами, предварительно изучив исторические фотографии.

18 июля участники мотопробега выехали в Хабаровск, где продолжат знакомство с людьми и съемки фильма «Герои нашего времени», который зрители увидят в 2020 году, сообщает пресс-служба МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #транспорт

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