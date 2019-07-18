В Благовещенске обнаружили незаконный завод по производству пива

В июле полиция и сотрудники Росалкогольрегулирования провели совместные мероприятия, в результате которых в Благовещенске было выявлено нарушение. На территории города обнаружили завод по производству пива, который работал под видом предприятия общественного питания.

Специалистами Росалкогольрегулирования был составлен административный протокол. Из незаконного оборота изъято 5 тонн пива. Правонарушителю грозит штраф от 150 тысяч до 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

В адрес начальника ведомства Николая Аксенова поступило благодарственное письмо от руководителя управления Росалкогольрегулирования по ДФО.