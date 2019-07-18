Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:06 2

В Благовещенске обнаружили незаконный завод по производству пива

В Благовещенске обнаружили незаконный завод по производству пива
Фото: pixabay.com

В июле полиция и сотрудники Росалкогольрегулирования провели совместные мероприятия, в результате которых в Благовещенске было выявлено нарушение. На территории города обнаружили завод по производству пива, который работал под видом предприятия общественного питания.

Специалистами Росалкогольрегулирования был составлен административный протокол. Из незаконного оборота изъято 5 тонн пива. Правонарушителю грозит штраф от 150 тысяч до 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

В адрес начальника ведомства Николая Аксенова поступило благодарственное письмо от руководителя управления Росалкогольрегулирования по ДФО.

Просмотров всего: 1174

#происшествия #торговля

распечатать


Происшествия 1

В Приамурье неизвестные выстрелили в камеру видеофиксации (видео)
Происшествия 1

В детсаду Шимановского района нашли продукты питания без документов

сегодня, 16:39
Происшествия

Водолазы не нашли тело девочки, утонувшей в Архаре
Происшествия 2

Благовещенцы сообщают, что в их дворе не убрали упавшее во время непогоды дерево
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Бюрократы "гасят" производство.

  • Вокер

    Вокер
    1 час назад

    народу какая разница какое пиво пить-было бы качественное

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь