Обсуждение мест для катания на лошадях в Благовещенске вылилось в жаркие споры

В областном центре Приамурья на открытой площадке прошло обсуждение того, как в Благовещенске организовывать конные прогулки. На «Точке кипения» в областной библиотеке собрались представители мэрии, ветеринарной инспекции, представители конных клубов, жители области.

Вопрос, где именно организовывать места для катания на лошадях и пони, вызвал жаркие споры. Оказывать такие услуги на центральной площади и набережной – запрещено. Со стороны горожан не раз звучали претензии по поводу запаха и неубранных экскрементов. Руководитель конноспортивного клубы «Аллюр» во время выступления подчеркнула, что ответственность в данном случае должна быть персональной. По словам Ирины Шишовой, их клуб всегда соблюдает чистоту в том месте, где находятся их животные.

При этом по закону не везде в городе можно организовать места для катания на лошадях.

«Есть законодательство, которое позволяет размещать земельные участки для вида конных прогулок. Есть правила землепользования и застройки на территории города Благовещенска, которые утверждены решением городской Думы. Есть зоны, в которых возможно размещать такие участки, давайте исходить из этого. Я в свой адрес, так же как и в адрес мэра, не получала ни одного заявления на предоставление земельного участка для конных прогулок. Ни одного. Территории, которые мы предлагаем, никого не устраивают. Первое – потому что за эти территории нужно платить. Второе – все предоставления земельных участков для целей, связанных со строительством, осуществляются путем проведения торгов. Это непосильная плата, я понимаю, что это дорого. Есть постановление правительства РФ, которое дает возможность получить разрешение на размещение объекта без предоставления земельного участка для спортивной площадки. Считаю, что, если бы федерация конного спорта обратилась к нам за таким разрешением, не думаю, что администрация им бы оказала. Но для этого надо соблюдать градостроительный регламент, правила землепользования и кучу нормативных документов, за которые администрацию тоже проверяют», – сказала в своем выступлении начальник земельного управления администрации Юлия Сидорова.

На встрече прозвучали предложения, где именно можно организовать такие площадки.

«Переезд по Мухина. Мы проехали, там правая сторона застроена многоквартирными домами, а в средине есть прекрасный кусок для конных прогулок. Я вам предлагаю вариант бесплатный, но вы должны понимать, что вы эти участки будете облагораживать, катать там детей, заниматься своей деятельностью, которая вам нравится, которую вы выбрали», – озвучила руководитель земуправления.

В администрации считают, что все предложенные участки без арендной платы – как в центре Благовещенска, так и в отдаленных районах для организации спортивных конных площадок, а также для создания баз по развитию конного спорта, не устраивают предпринимателей потому, что для развития этих участков необходимо вкладывать средства.

На встрече присутствовали и обычные жители, и не только из областного центра. Слово взяла Оксана Кузнецова, которая представилась многодетной мамой, у которой есть и приемные дети, а также членом правления ассоциации замещающих семей Амурской области.

«Я не из Благовещенска, в районе у нас ничего подобного нет. Когда мы приезжаем в Благовещенск с детьми, мы идем на набережную и в парк. Для нас, для наших детей и для детей-инвалидов важно, чтобы лошади стояли на набережной в центре города, потому что это доступно. У нас есть два ипподрома, но это далеко и неудобно для тех, кто приезжает с районов. Но другой вопрос, что надо контролировать это все», – высказала свое мнение амурчанка.

Некоторые присутствующие согласились с ней, что будет очень мало желающих ехать в специально отведенное для этого место, чтобы покататься верхом.

«Дети катаются на карусели и сразу на лошадке. Не будут они туда-сюда бегать», – озвучил один из участников встречи.

Чтобы узнать мнение и других жителей города, было высказано предложение провести опрос общественного мнения по поводу определения мест для катания.

«Мы сегодня здесь, чтобы выработать какой-то вариант решений. Мы понимаем, что есть предприниматели, есть конноспортивный клуб "Аллюр", которые заинтересованы в оказании этих услуг и есть население, у которого эти услуги востребованы. Очень понравилось предложение правозащитника о том, чтобы общественное обсуждение на сайте разместить. Поэтому мы обязательно это сделаем, и думаю, в кратчайшие сроки мы примем дополнительное решение», – заявила заместитель мэра Юлия Рябинина.

На обсуждении также подняли вопрос о том, что работают в этой сфере, как правило, дети и подростки. И хотя по закону дети могут официально работать уже с 14 лет, прозвучало, что в самых популярных для катания местах они находятся на солнцепеке и там нет возможности укрыться в тени, полноценно отдохнуть и поесть. На что предприниматели ответили, что дети находятся в тех же условиях, гуляя с друзьями на улице.

Также приводится мнение руководителей конноспортивных клубов, что никто лучше воспитанников клубов с животным не справится: они смогут и успокоить разволновавшуюся лошадь, и накормить ее, и убрать за ней продукты жизнедеятельности, и удержать животное, не имея при этом средств индивидуальной защиты.

Однако приводится и не самый позитивный пример, озвученный благовещенцем Алексеем Савченко, чей маленький сын получил серьезную травму из-за разбушевавшейся лошади: ребенок чуть не остался без пальцев. Мужчина настаивает, что те, кто предоставляет услуги конных прогулок, обязаны соблюдать меры безопасности и нести полную ответственность за возникающие несчастные случаи.

Также сообщается, что заммэра Юлия Рябинина предложила конезаводчикам воспользоваться поддержкой в виде муниципальных грантов, субсидий для развития своих клубов, конного спорта; а директор благовещенских парков готов заключить договорные отношения с конепрокатчиками. На сегодняшний день в Первомайском и городском парках осуществляет коммерческую деятельность только конноспортивный клуб «Аллюр».

По итогам встречи участники определили перечень примерных мест, где можно осуществлять услуги конных прогулок в рамках действующего законодательства, также решили провести опрос общественного мнения по данной теме, сообщает пресс-служба мэрии. Уточняется, что работа по урегулированию вопроса будет продолжена.