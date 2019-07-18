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Охотоведы очистили от мусора берега и водоемы Амурской области

Охотоведы очистили от мусора берега и водоемы Амурской области
Фото: pixabay.com

Охотоведы досрочно закончили очистку водоемов Амурской области от мусора и брошенных рыбаками сетей. Работы велись в пяти районах – Тамбовском, Ивановском, Октябрьском, Свободненском и Благовещенском.

Сотрудники дирекции по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий прошли 219,5 километра береговой линии и убрали опасный для местных обитателей мусор с 2 088,9 гектара акватории. По плану работы должны были завершиться только к 15 августа.

Всего они очистили от мусора береговые линии 13 водоемов, а брошенные сети вытащили из 34 озер. Самый большой объем работ проведен в Тамбовском районе, где в порядок привели 12 озер.

«На сегодняшний день работы завершены полностью. По сравнению с прошлым годом мусора стало меньше. В основном это пустые бутылки, пакеты и прочие следы активного отдыха амурчан. К сожалению, рыбаки продолжают "забывать" в водоемах обрывки сетей. Мало кто из них думает о том, что в этом мусоре гибнет множество мелкой живности – рыбы, птицы и небольшие зверьки, которые запутываются в сетях и уже не могут выбраться», – рассказал замначальника отдела дирекции по охране животного мира и ООПТ Дмитрий Худолеев.

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#мусор #природа

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Комментарии
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  • omnertunbe

    omnertunbe
    1 час назад

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