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18июля
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сегодня, 16:39 1

В детсаду Шимановского района нашли продукты питания без документов

Прокуратура Шимановского района и управление Россельхознадзора по Амурской области проверили один из детских садов. В результате были выявлены нарушения, связанные с питанием детей.

В детсаду были проверены продукты животноводства, находящиеся на хранении и предназначенные для употребления в пищу детям. Проверили маркировку на каждой единице упаковки, документы, подтверждающие качество и безопасность. Специалисты осмотрели более 50 килограммов продукции – фарш, тушка цыпленка-бройлера, свежемороженая рыба, печень говяжья, пельмени, сливочное масло.

Как оказалось, хранение части продуктов животноводства, в том числе сливочного масла, осуществлялось без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность.

Материалы проверки находятся в прокуратуре Шимановского района для принятия решения, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области.

«Контроль за качеством и безопасностью питания дошкольников осуществлял индивидуальный предприниматель, согласно договору на оказание услуг по организации питания. Нужно помнить, что продукты, поступающие на пищеблок, должны сопровождаться документацией, удостоверяющей их качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. Сопроводительный документ необходимо сохранять до конца реализации продукта», – отмечают в ведомстве.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • omnertunbe

    omnertunbe
    1 час назад

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