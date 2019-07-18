Водолазы не нашли тело девочки, утонувшей в Архаре

Фото: Амур.инфо

Водолазы не нашли тело 11-летней девочки, которая утонула в реке в поселке Архара. Они проводили водолазные спуски 15 июля.

«Задача была обследовать три углубления на реке под водой в районе пяти метров. Они эту задачу выполнили, исследовали. Тело не было найдено. Работы завершены, они уехали», – рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Поисковые работы продолжаются, в том числе силами волонтеров, пожарных, сотрудников ГИМС. Идет патрулирование воды, берега. К поисковым мероприятиям привлечены 16 человек и 3 единицы техники. Поиски будут проводиться каждый день.

Как сообщало агентство, трагический случай произошел 14 июля. По предварительной информации, девочка купалась в реке Архаре вместе с подругами, пошла на глубину, и ее снесло течением.