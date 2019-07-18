Открыта еще одна опасность, которую переносят клещи

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Список болезней, переносчиками которых выступают клещи, может пополниться еще одной. Это бабезиоз. Дачников и всех любителей отдыха на природе об этой опасности предупреждают шведские медики.

Бабезиоз – инвазионное, трансмиссивное заболевание животных и человека. Его вызывают паразиты, присутствующие в кровяных тельцах.

«Бабезиоз не вызывает сыпи, но больной может испытывать симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при гриппе, – ломота и повышенная температура», – рассказал старший врач Лабораторной медицины Лунда Кристина Перссон.

Если человек в целом здоров, симптоматика может быстро пройти сама. Однако опасность состоит в том, что паразиты могут оставаться в организме еще несколько лет. Если иммунная система недостаточно сильна, не исключен даже летальный исход, предупреждает специалист.

Для защиты от бабезиоза действуют те же рекомендации, что и в отношении энцефалита и боррелиоза, к которым также приводят укусы клеща: заправленные в сапоги длинные штаны и тщательный осмотр по возвращении с прогулки на природе с тем, чтобы максимально быстро удалить с тела оказавшихся на нем клещей, сообщает ТАСС.