Амурчане жалуются на непроходимую дорогу в Тамбовском районе

В Тамбовском районе Амурской области начался ремонт проблемного участка дороги между селами Муравьевка и Духовское. Состояние дороги, особенно после дождей, не позволяло проехать в соседние села, где находится больница. Люди не могли выбраться в районный и областной центр.

«После дождей дороги совсем не стало. Раньше тоже было плохо, но вот после дождей проехать вообще невозможно – ни на легковой машине, ни на внедорожнике», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» жительница района. Прекратилось даже автобусное сообщение, так как машины просто не могли проехать.

«Невозможно добраться до больницы в соседнее село. Люди переживают – детей нужно готовить к школе, а выехать из села не получается», – пояснили жители.

Как сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» глава Тамбовского района Николай Змушко, ремонт проблемного участка дороги уже начался. «Завтра мы туда выезжаем, будем смотреть, как проводятся работы, что предстоит сделать», – пояснил Николай Николаевич.