Благовещенцы сообщают, что в их дворе не убрали упавшее во время непогоды дерево

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о происшествии в Благовещенске по адресу: улица Шимановского, 46. Там во время недавней непогоды упало дерево, и пока что его никто не убрал.

Как рассказала горожанка Виктория, уборки дерева они ждут два дня. Проезд во дворе дома, по ее словам, перегорожен.

«После падения дерева не могли выехать машины. К нам приехали спасатели, обрубили ветки, которые мешали уехать машинам, а дерево, сказали, не они убирают», – говорит Виктория.

В ЕДДС Благовещенска агентству прокомментировали, что спасатели выполнили работу в рамках своих компетенций. Жителям дома нужно обратиться в муниципальное предприятие «Зеленстрой» – для распила этого дерева и его уборки. Его контактный телефон: 50-20-88.