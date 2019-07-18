«Вернули Крым – вернем и Купера»: россияне атаковали Инстаграм Леди Гаги

На протяжении нескольких дней у россиян не стихает интерес к инстаграм-аккаунту Леди Гаги. Если в первые часы после новости о том, что Купер ушел от россиянки к американской певице, россияне заходили, чтобы написать гадости, то через несколько дней под фотографиями Гаги открылись доски объявлений и юмористические переписки.

За несколько дней аккаунт Леди Гаги стал самым популярным в Инстаграме, а количество комментариев увеличивается ежедневно в геометрической прогрессии.

И если поначалу Леди Гагу атаковали только поклонники Ирины Шейк, то теперь под фотографиями певицы стали делиться своими проблемами, советами, смешными историями, задавать различные вопросы и даже оставлять рецепты кулинарных блюд.

Под фотографиями также беседуют о политике и передают приветы друзьям, знакомым, звездам, политикам и чиновникам. В беседе участвуют не только россияне, но и пользователи, владеющие русским языком из стран СНГ.

Российские знаменитости не прошли стороной страницу Леди Гаги.

«Я поняла, почему нас не победить. Самое прекрасное, что шутят все вместе, вся страна и страны СНГ... Казахи, украинцы, русские и так далее. Чувство юмора – великая вещь, объединяющая города и страны, всех тех, кто понимает русский язык», – написала в Инстаграме российская волейболистка Екатерина Гамова.

Пользователи пишут разные вещи: «Обращение к президенту России В.В. Путину: просьба наградить Леди Гагу орденом Дружбы Народов за воссоединение народов бывшего СССР под одним флагом», «Гага, спасёшь Байкал, мы тебя простим», «А штрафы за ПДД тут можно оплатить без комиссии?!», «Считаю, что нам всем дружно надо сказать “спасибо” @ladygaga за то, что мы здесь можем показать любовь и дружбу между братскими народами бывшего СССР. Большое дело делаете, @ladygagа».

Звезды также оставили свои комментарии под последним постом певицы: «Ну ты и #Сердцеедка конечно! Ниче, зато @irinashayk теперь моя!» – написал Егор Крид. «Не могу дозвониться, пишу сюда!» – написала Анна Хилькевич. «Кто-нибудь скиньте её номер», – написал блогер Гусейн Гасанов. Комментарии оставили также Клава Кока, Анфиса Чехова, Александр Незлобин, Сергей Жуков и многие другие.

Американцы удивлены такому интересу к странице Леди Гаги. Комментариев на английском языке немного, но они есть: «Я американец, который изучает русский. Вот мой рай», «Россия, ты сумасшедшая страна!», «Я в шоке! Почему русские так много пишут», – написали американцы на английском языке.