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сегодня, 15:10 0

Скалу из мультфильма «Король лев» обнаружили в Приморье

Скалу из мультфильма «Король лев» обнаружили в Приморье
Фото: Стоп-кадр из видео

В Приморье на видео попал дальневосточный леопард по имени Тайфун, который обосновался на каменном выступе в заповеднике Кедровая Падь. Выступ напоминает знаменитую скалу из «Короля льва».

«Утёс необычной формы, напоминающий скалу предков из мультфильма и нового фильма "Король лев", обнаружен в самом сердце территории «Земли леопарда» – заповеднике Кедровая Падь. Здесь учёным удалось получить видео с редким дальневосточным леопардом – самцом Leo 12M по имени Тайфун, "королём" этих мест», – написано на сайте ФБГУ «Земля леопарда».

С каменного выступа открывается красивый вид на долину реки. Благодаря этому возвышению хищники осматривают территории и ищут себе пропитание.

Установленная работниками заповедника фотоловушка поймала в свой объектив единственного краснокнижного зафиксированного на территории самца, что оставляет за ним как сильнейшим право распоряжаться этим местом.

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#животные #юмор

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