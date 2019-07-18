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18июля
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В Приамурье нетрезвым пассажирам выпивка обошлась в стоимость авиабилета

В Приамурье нетрезвым пассажирам выпивка обошлась в стоимость авиабилета

В аэропорту Благовещенска 16 июля сразу трех пассажиров не пустили на рейсы. Все они были в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками линейного отдела полиции составлены протоколы за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Пассажиров сняли с рейсов № 5212 авиакомпании «Сибирь» (S7) сообщением Благовещенск – Новосибирск, № 300 авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщением Благовещенск – Екатеринбург и № 302 авиакомпании «Икар» сообщением Благовещенск – Москва.

«За полгода не допущено уже 10 пассажиров, в июле вот еще три случая. Наша общая задача – предприятия, представителей авиакомпаний и линейной полиции – наземное обеспечение будущего полета. Авиапассажиры в алкогольном опьянении не допускаются на борт воздушного судна в целях безопасности всех пассажиров и прохождения полета в целом», – рассказал руководитель аэропорта Благовещенск Валерий Шлегель.

«На основании статьи Воздушного кодекса составляется акт нарушения, пассажир снимается с рейса. Соответственно, в связи с нарушением договора перевозки со стороны пассажира, происходит расторжение договорных условий между авиакомпанией и пассажиром, он не может вернуть деньги за билет. Таким образом, выпивка обходится в стоимость билета, плюс полиция оформляет протокол, а это, если не ошибаюсь, от 1 500 тысяч рублей до 15 суток», – отметил официальный представитель авиакомпании «Сибирь» (S7) в Благовещенске Николай Клатаевский.

По информации официального представителя перевозчиков «Уральские авиалинии» и «Икар» в Благовещенске Александра Куличкова, авиапассажиры в алкогольном опьянении не вносятся как «дебоширы» в так называемый черный список перевозчика, но снимаются с рейса с последующим приобретением билета на следующий рейс за свой счет.

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#происшествия #транспорт

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