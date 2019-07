Фото: instagram.com/glowing_magic_art

В августе в Благовещенске откроется выставка светящихся в темноте картин за авторством Ирины Ди. Экспозиция развернется в подвале Амурского областного краеведческого музея.

Такая выставка будет проводиться в областном центре впервые. Она получила название «Другая сторона этой реальности» (Let’s see a different side of this reality). Как отмечают организаторы, ключевая тема картин, которые представят в рамках экспозиции, – «напоминание о гармонии двух миров: духовного и материального».

«Очень часто люди глубоко погружены в свои проблемы и мысли. Они сосредоточены на материальных вещах и забывают, что еще есть душа, талант, музыка, творчество, любовь. Забывают, что наш мир яркий и прекрасный!» – отмечает художница Ирина Ди.

Ирина – художница украинского происхождения. Искусством увлекалась с раннего детства. В 2013 году уехала из Украины в поисках вдохновения и поселилась в Китае. «Эта страна вдохновила меня рисовать и открывать новые горизонты», – отмечает художница. В сентябре 2018 года Ирина покинула Китай и переехала в Индию. «Индия дает мне духовный опыт. Тогда мое искусство перешло в новую фазу. Все мои картины являются отражением моей внутренней сущности, моего отношения к внешнему миру», – говорит Ирина.

Художница путешествует по миру и посетила больше 20 стран, она говорит на 5 языках, за плечами у нее много выставок. Использует разные материалы и технику: масло, акрил, акварель и другие.

Выставка будет работать в подвале музея с 23 августа по 6 сентября, с 10:00 до 19:00, понедельник – выходной. Стоимость билетов: для взрослых – 300 рублей; для амурчан в возрасте 6-16 лет, студентов и пенсионеров – 150 рублей; дети до 6 лет проходят бесплатно.