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сегодня, 13:54 3

В Приамурье становится чище: муниципалитеты закупают машины для уборки мусора

В Приамурье становится чище: муниципалитеты закупают машины для уборки мусора
Фото: пресс-служба областного правительства

В конце августа – начале сентября в Циолковский приедет комплексная дорожная машина. Ее купили в ходе реализации мероприятий по благоустройству города, сообщает пресс-служба областного правительства.

Автомобиль ГАЗон NEXT передан в хозяйственное ведение муниципального унитарного жилищно-эксплуатационного предприятия ЗАТО Циолковский для вывоза твердых коммунальных отходов. Технологическая вместимость кузова 9,5 кубических метров. Новый автомобиль обошёлся муниципалитету более чем в 2,5 миллиона рублей. Автопарк не обновляли с 2002 года. Сейчас в нём 5 единиц техники.

Автопарк пополняется и в Тынде. На покупку двух мусоровозов здесь потратили более 5 миллионов рублей из городского бюджета. Каждая машина рассчитана на перевозку восьми кубических метров мусора. Новая спецтехника выпущена Горьковским автомобильным заводом в этом году.

Техника в городском автопарке Тынды не обновлялась с 2014 года. Пять лет назад был приобретен грейдер китайского производства, который в настоящее время находится в нерабочем состоянии. Сейчас в МУП «Чистый город» Тынды пять мусоровозов. Приобретение двух единиц теперь позволит намного оперативнее производить вывоз коммунальных отходов.

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#мусор #транспорт #Тында #Циолковский

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Ещё бы народ мусорить отучили...

  • Валидол

    Валидол
    1 час назад

    В Приамурье чище...? Эй, писаки, вы в своем ли умишке? Мусорная реформа в действии, вы не знаете, что ли? Все помойки после 1 апреля вмиг стали кардинально грязнее и вонючее.

  • виталя1979

    виталя1979
    26 минут назад

    я вот тоже подумал,что в названии статьи достаточно было написать,что покупают новые машины для уборки мусора.Но чище от этого не станет никогда

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