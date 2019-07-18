В Приамурье становится чище: муниципалитеты закупают машины для уборки мусора

Фото: пресс-служба областного правительства

В конце августа – начале сентября в Циолковский приедет комплексная дорожная машина. Ее купили в ходе реализации мероприятий по благоустройству города, сообщает пресс-служба областного правительства.

Автомобиль ГАЗон NEXT передан в хозяйственное ведение муниципального унитарного жилищно-эксплуатационного предприятия ЗАТО Циолковский для вывоза твердых коммунальных отходов. Технологическая вместимость кузова 9,5 кубических метров. Новый автомобиль обошёлся муниципалитету более чем в 2,5 миллиона рублей. Автопарк не обновляли с 2002 года. Сейчас в нём 5 единиц техники.

Автопарк пополняется и в Тынде. На покупку двух мусоровозов здесь потратили более 5 миллионов рублей из городского бюджета. Каждая машина рассчитана на перевозку восьми кубических метров мусора. Новая спецтехника выпущена Горьковским автомобильным заводом в этом году.

Техника в городском автопарке Тынды не обновлялась с 2014 года. Пять лет назад был приобретен грейдер китайского производства, который в настоящее время находится в нерабочем состоянии. Сейчас в МУП «Чистый город» Тынды пять мусоровозов. Приобретение двух единиц теперь позволит намного оперативнее производить вывоз коммунальных отходов.