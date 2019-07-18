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18июля
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В Благовещенске без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 19 июля

В Благовещенске без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 19 июля
Фото: Амур.инфо

18 июля в Амурской области местами пройдут кратковременные дожди, слабые дожди и грозы. Ночью и утром местами опустится туман. Ветер на севере будет северным, северо-восточным, на юге – западным, юго-западным, его скорость составит 2-7, днем местами при грозе – до 14 метров в секунду.

Температура ночью – плюс 15...20, местами по северу – до 10. Днем – плюс 26...31, местами в дожде – до 20 градусов.

В Благовещенске ночью ясно, днем переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный: ночью его скорость составит 2-7, днем 6-11 метров в секунду. Температура ночью опустится до плюс 17...19, днем поднимется до плюс 28...30, сообщает Амурский гидрометцентр.

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