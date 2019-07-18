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сегодня, 13:01 9

Главный нарколог Минздрава предложил продавать алкоголь на пустырях

Главный нарколог Минздрава предложил продавать алкоголь на пустырях
Фото: Амур.инфо

Вино, пиво, водку и табачные изделия следует продавать только в специализированных торговых точках, находящихся вдали от жилой застройки. Так считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты – не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья, – сказал Брюн на пресс-конференции в среду. Есть люди сомневающиеся – их большинство, попалась на глаза бутылка, он купил, не попалась – не купил. Поэтому я думаю, что сокращение потребления алкоголя будет прежде всего за счет этой группы таких сомневающихся потребителей, неустойчивых».

Но в малых городах и селах вывести продажу алкоголя подальше от жилья не получится, признает Брюн, и предлагает сократить часы, разрешенные для продажи спиртного. Он отметил, что в малых городах люди часто пьют не покупной алкоголь, а произведенный в домашних условиях, и поэтому потребление алкоголя на душу населения может значительно отличаться от официального, пишет «Интерфакс».

«Я боюсь, к тем около 10 литрам (в год – ИФ), которые мы имеем, прибавится еще примерно столько же. Причем оценить это сложно. Я много путешествовал в молодости по малым городам Севера и Дальнего Востока. Есть люди солидные, богатые, которые покупают водку в магазине, и есть те, которые гонят брагу в бочках», – сказал Брюн.

Брагу он охарактеризовал как «15-20 градусную жидкость мутного беловато-зеленого цвета», которую люди зачерпывают утром перед работой, а затем допивают вечером после работы.

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#Дальний Восток #здоровье #торговля

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Комментарии
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  • Вокер

    Вокер
    2 часа назад

    МРАКОБЕСИЕ

  • Leg

    Leg
    2 часа назад

    а наркологов проверяют в наркологии?

  • Вокер

    Вокер
    2 часа назад

    идиот в последней стадии

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    как он с такими познаниями на свой пост попал?жидкость мутного беловато-зеленого цвета и не иначе

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~Брагу он охарактеризовал как «15-20 градусную жидкость мутного беловато-зеленого цвета», которую люди зачерпывают утром перед работой, а затем допивают вечером после работы.



    Похоже психиатр-нарколог проверяется сам себя!

    Сначала Брюн-нарк проверяется у Брюна-психиатра, а потом Брюн-псих идёт на приём к Брюну-наркологу!

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    2 часа назад

    Хорошая инициатива. А еще спец. места для курящих с вытяжками.

  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    2 часа назад

    Представила пустырь и идущих людей , а в руках пузырь ...

  • Кирил

    Кирил
    1 час назад

    Брага,медведь,балалайка,белка.

    И странный психонарколог.

    Как жить то теперь?!

  • Aligator z

    Aligator z
    30 минут назад

    А лучше всех "любителей народа" подальше в пустыню от народа

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