Главный нарколог Минздрава предложил продавать алкоголь на пустырях

Фото: Амур.инфо

Вино, пиво, водку и табачные изделия следует продавать только в специализированных торговых точках, находящихся вдали от жилой застройки. Так считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты – не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья, – сказал Брюн на пресс-конференции в среду. Есть люди сомневающиеся – их большинство, попалась на глаза бутылка, он купил, не попалась – не купил. Поэтому я думаю, что сокращение потребления алкоголя будет прежде всего за счет этой группы таких сомневающихся потребителей, неустойчивых».

Но в малых городах и селах вывести продажу алкоголя подальше от жилья не получится, признает Брюн, и предлагает сократить часы, разрешенные для продажи спиртного. Он отметил, что в малых городах люди часто пьют не покупной алкоголь, а произведенный в домашних условиях, и поэтому потребление алкоголя на душу населения может значительно отличаться от официального, пишет «Интерфакс».

«Я боюсь, к тем около 10 литрам (в год – ИФ), которые мы имеем, прибавится еще примерно столько же. Причем оценить это сложно. Я много путешествовал в молодости по малым городам Севера и Дальнего Востока. Есть люди солидные, богатые, которые покупают водку в магазине, и есть те, которые гонят брагу в бочках», – сказал Брюн.

Брагу он охарактеризовал как «15-20 градусную жидкость мутного беловато-зеленого цвета», которую люди зачерпывают утром перед работой, а затем допивают вечером после работы.