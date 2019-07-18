Строительству канатной дороги между Россией и Китаем дан официальный старт (фото)

В Приамурье в четверг, 18 июля, дали символический старт строительству канатной дороги. Мероприятие прошло в торжественной обстановке на барже посреди реки Амур. После нажатия кнопки «пуск» одновременно в Китае и России залили бетонные основания под будущие международные терминалы.

Торжественное мероприятие, посвященное началу строительных работ, состоялось посередине реки Амур, на барже, которую подогнал буксир «Владимир Сушков». С российского и китайского берегов участников церемонии доставили на теплоходах. Участниками исторического события стали около 150 человек. Среди них губернатор Амурской области Василий Орлов, первый заместитель председатель Народного правительства провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао, мэр Благовещенск Валентина Калита, председатель Народного правительства Хэйхэ Ма Ли, генеральный директор Агентства развития проектных инициатив группы компаний «Регион» Валерия Репкова, председатель правления компании по строительству и развитию «Цзиньлунган» Цао Синьхун.

«Сегодня здесь, на государственной границе, происходит историческое событие. Мы даем старт строительству первой в мире канатной дороги. Она соединит два государства – Россию и Китай. Трансграничная дорога позволит легко перемещаться между нашими странами, увеличит туристический поток, станет точкой притяжения бизнеса. Да и сама по себе будет уникальным объектом, каких нет больше в мире. Я благодарю китайских коллег, инвесторов обеих стран за большую совместную работу. Я убежден, что канатная дорога, которая вскоре соединит берега пограничного Амура, будет символом укрепления наших дружеских отношений», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Сегодня мы проводим торжественную церемонию начала строительства канатной дороги через реку Амур между городами Благовещенск и Хэйхэ, которая символизирует наши достижения в процессе создания взаимосвязанной транспортной инфраструктуры между Россией и Китаем. Надеемся, что организации, отвечающие за строительство объекта, построят его качественно и что региональные власти усилят взаимодействие», – сказал первый заместитель председатель Народного правительства провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао, поблагодарив правительство Амурской области и соответствующие органы власти Российской Федерации, а также всех участников строительства проекта с российской и китайской сторон.

«Наши страны связывают дружеские отношения, а Благовещенск и Хэйхэ связывают побратимские отношения. И мы уверены в том, что строительство канатной дороги – это новая нить в 972 метра – даст возможность иметь связь и на воде, и на суше, и по воздуху и позволит далее развивать наши дружеские отношения, укрепить наши культурные связи, позволит развивать туризм на двух берегах Амура и откроет новые перспективы. Я желаю успеха этому проекту и верю, что все намеченные цели и задачи будут исполнены!» – сказала мэр Благовещенска Валентина Калита.

После того как представители строителей России и Китая доложили руководителям Амурской области и провинции Хэйлунцзян о готовности, Василий Орлов и Ли Хайтао нажали красную кнопку, ознаменовав начало работ по возведению уникального объекта.

Одновременно в России и Китае в основание будущей достопримечательности Благовещенска и Хэйхэ залили первый кубометр бетона.

«Группа компаний "Регион" – инвестиционная компания, которая вкладывает средства в проекты долгосрочные и надежные. Для нас проект трансграничной канатной дороги будет коммерчески эффективным, но в то же время мы понимаем, что этот проект имеет уникальное международное значение, и имиджевая составляющая здесь огромная. Проект технологически сложный, особо опасный. Потребуется взаимодействие с главной государственной экспертизой, которая будет смотреть проектную документацию, с Ростехнадзором, который будет принимать этот объект, с другими контролирующими органами, которые будут присутствовать на пункте пропуска. Поэтому мы сейчас проводим консультации и встречи с представителями различных органов, чтобы выработать решение, которое нам позволит вести проект в соответствии со сроками», – заявила генеральный директор Агентства развития проектных инициатив группы компаний «Регион» Валерия Репкова.

Канатная дорога протяженностью 973 метра пройдет над рекой Амур и во второй половине 2022 года свяжет города Благовещенск и Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну станет возможно за 6 минут. Согласно проектной мощности, канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги – 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут (сегодня интервал отправления теплоходов составляет 60 минут). Планируемый ежегодный трансграничный поток пассажиров к 2024 году составит 1 миллион человек. Проект включит в себя канатную дорогу и четырехэтажную терминальную станцию на площади 4,9 гектара. Архитектурная концепция объекта разработана голландским проектным бюро UNStudio, одним из лучших архитектурных бюро мира – более 20 лет опыта и более 70 проектов в Азии, Европе и США. Терминальная станция площадью 20 тысяч квадратных метров включит залы пункта пропуска (3,5 тысячи квадратных метра), торговые площади. Введение в эксплуатацию канатной дороги запланировано на второе полугодие 2022 года.